Trucchetto per non accendere il condizionatore ma avere la casa fresca | Risparmio assicurato

Leggi su howtodofor

(Di martedì 18 luglio 2023)Durante l’estate le bollette aumentano per l’uso eccessivo dell’aria condizionata. Adesso è il momento di spegnerla. Ogni stagione richiede le proprie misure di prevenzione dalle temperature estreme che ci sono all’esterno. In inverno, servono i termosifoni per riscaldare l’ambiente domestico e scacciare il gelo stagionale, mentre in estate serve l’aria condizionata per combattere l’afa soffocante. Tuttavia, l’uso improprio delfa aumentare le bollette dia dismisura, mettendo in serie difficoltà economiche molte famiglie italiane. Oltre alle spese monetarie, ci sono anche quelle mediche. Infatti, gli sbalzi di temperatura eccessivi portano raffreddori stagionali e contrazioni muscolari indesiderate. Vuoi evitare un salasso estivo e i soliti raffreddori, esistono alcuni consigli per ...