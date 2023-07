Trovato morto in casa con una ferita alla testa

(Di martedì 18 luglio 2023) Massimo Sanna aveva 60 anni, è statosenza vita ieri insua a via Ricovero, Oristano. Era ben conosciuto nel quartiere per aver gestito per anni la tabaccheria nella medesima via. Il cadavere è statodagli agenti della polizia locale ntervenuti insieme al fratello...

Erada almeno dieci giorni, secondo gli accertamenti del medico legale, un 63ennesenza vita l'altra sera all'interno di un alloggio di corso Torino a Rivarolo. Stroncato da improvviso ...... possibile emergenza alimentare in vista I leader europei sperano in un dietrofront 2023 - 07 - 17 14:04:26 Moldova, leader dei comunisti della TransnistriaIl leader dei comunisti ...Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo Di: Redazione Sardegna Live E' mistero in merito alla morte di un uomo di 60 anni, Massimo Sanna,cadavere all'interno della sua abitazione di via Ricovero a Oristano. Il cadavere è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi, a dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa e conoscenti ...

Trovato morto in un canale: mistero a Fermo il Resto del Carlino

Il cadavere è stato trovato dagli agenti della polizia locale ntervenuti insieme al fratello, preoccupato perché da giorni i familiari non riuscivano a contattare Massimo Sanna: era a terra, morto, ...L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30 in via Kennedy. I due adolescenti stavano attraversando la strada. Arrestato un cittadino romeno di 32 anni privo di patente e positivo all'alcoltest ...