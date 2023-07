(Di martedì 18 luglio 2023) commenta Una violentad'ha colpito diversi centri del, nel Bellunese, scoperchiando idi vari edifici e causando la caduta di alberi che in alcuni casi hanno danneggiato auto ...

Devastati ampi tratti del bosco del Cadore e del Comelico La ...d'in Cadore In Cadore c'è stata unad'. Molti tetti scoperchiati. Alberi nel bosco spezzati a metà, nei paesi alcuni si sono abbattuti sulle auto in parcheggio. Un'ottantina le ...

Tromba d'aria in Cadore, danneggiati i tetti delle case | Zaia: "Boschi devastati come con la tempesta Vaia" TGCOM

L'innesco ha scatenato una tromba d'aria, non di grandi dimensioni, accompagnata da forti scrosci di grandine, passati sui boschi del Cadore, del Comelico e dell'Ampezzano come un 'rasa erba'. Interi ...Devastazione in ampi tratti di bosco del Cadore e del Comelico è stata causata dalla tromba d'aria che si è abbattuta stasera sulla montagna veneta. "Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento - ...