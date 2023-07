Tromba d' aria in Cadore | come la tempesta Vaia | grandine e intere zone devastate Il governatore Zaia | ' Pezzi di bosco spazzati via'

(Di martedì 18 luglio 2023) Maltempo dopo il grande caldo , gravi danni in Veneto .dall'Agordino allico passando per ilnella provincia di Belluno , nel pomeriggio di oggi 18 luglio 2023, intorno alle 17. ...

d'e grandine L'innesco ha scatenato unad', non di grandi dimensioni, accompagnata da forti scrosci di grandine, che ha attraversato i boschi del Cadore, del Comelico e dell'...Leggi Anche Caldo, temperature record in Italia: a Roma oltre 42°, in Sicilia picco di 47° - Mercoledì 23 città da bollino rosso - Toccato il picco dei consumi elettrici Devastati ampi tratti del ...Versanti di bosco abbattuti come birilli

Break maltempo sul gran caldo, tromba d'aria in Cadore Agenzia ANSA

Un forte temporale con tromba d'aria si è abbattuto sulla provincia di Belluno, in particolare nelle zone del Cadore, del Comelico e della Valle d'Ampezzo. In ...Devastazione in ampi tratti di bosco del Cadore e del Comelico è stata causata dalla tromba d'aria che si è abbattuta stasera sulla montagna veneta. "Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento - ...