Tromba d' aria in Cadore | alberi abbattuti e tetti scoperchiati | Zaia | Boschi devastati come con la tempesta Vaia

(Di martedì 18 luglio 2023) Leggi Anche Caldo, temperature record in Italia: a Roma oltre 42°, in Sicilia picco di 47° - Mercoledì 23 città da bollino rosso - Toccato il picco dei consumi elettriciampi tratti del ...

d'e grandine L'innesco ha scatenato unad', non di grandi dimensioni, accompagnata da forti scrosci di grandine, che ha attraversato i boschi del Cadore, del Comelico e dell'...Devastati ampi tratti del ...Versanti di bosco abbattuti come birilli

Break maltempo sul gran caldo, tromba d'aria in Cadore Agenzia ANSA

BELLUNO - Tempesta dall'Agordino al Comelico passando per il Cadore, nel pomeriggio di oggi 18 luglio 2023, intorno alle 17. La parte nord della provincia devastata da vento e ...Una violenta tromba d'aria ha colpito diversi centri del Cadore, nel Bellunese, scoperchiando i tetti di vari edifici e causando la caduta di alberi che in alcuni casi hanno danneggiato auto ...