Traffico Roma del 18-07-2023 ore 20 | 00

(Di martedì 18 luglio 2023) Luceverdedevi trovare in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra lae Fiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e via Salaria tra via Nomentana e via Prenestina e poi tra Casilina e da Appia qui anche a causa di un incidente Andiamo su via Pontina per un incidente avvenuto all’altezza dell’incrocio Strampelli restano coda in direzione di Terracina anche sulla tangenziale est c’è incolonnamenti per incidente tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dell’Olimpico code poi in carreggiata opposta tra Corso di Francia & via dei Campi Sportivi per un altro incidente rallentamenti e code su Corso Sempione all’altezza di viale Tirreno lavori Questa notte nel sottovia Ignazio Guidi dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina il ...

...bloccato FINO A MERCOLEDI' Fotogallery - Catania, aeroporto chiuso dopo l'incendio: i ...terra INCENDIO DOMATO Fotogallery - Le fiamme all'aeroporto di Catania Il nuovo Frecciarossa Treno...Ero giovane quando ho iniziato a maledire ildella via Tiburtina, prima, e poi il suoper gli eterni lavori, dopo. Non ho difficoltà quindi ad ammettere di essere giunto quasi alla commozione questa mattina al passaggio per il mitico mega incrocio tra via Tiburtina, via Casal ...Nuovo codice della strada 2023: cos'è l'alcol lock e dove si usa, 18 luglio 2023 " Multe per aria condizionata in macchina : quando scattano Quali sono le ... Esodo: il calendario deldi ...

Nella sede del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, si è svolta una ceri-monia per il rinnovo del protocollo d’intesa sottoscritto dal Presidente della Com ...Incidente a Roma, oggi 18 luglio 2023. Una ragazza di 29 anni è rimasta ferita in un urto avvenuto all'altezza di Pomezia.