Traffico Roma del 18-07-2023 ore 19 | 30

(Di martedì 18 luglio 2023) Luceverdedevi trovare in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra lae Fiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis via Salaria tra via Nomentana & via Prenestina e poi tra Casilina e da Appia qui anche a causa di un incidente Andiamo su via Pontina per un incidente avvenuto all’altezza dell’incrocio Strampelli restano coda in direzione di Terracina anche sulla tangenziale est c’è incolonnamenti per incidente tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dell’Olimpico Code po’ in carreggiata opposta tra Corso di Francia & via dei Campi Sportivi per un altro incidente rallentamenti e code su Corso Sempione all’altezza di viale Tirreno lavori Questa notte nel sottovia Ignazio Guidi dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina ...