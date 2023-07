Traffico Roma del 18-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 luglio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Flaminia Salaria tra via Nomentana e via Prenestina e tra Casilina e doppia rallentamenti e code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e il raccordo anulare incidente su via Pontina all’altezza dell’incrocio Strampelli Ci sono code in direzione di Terracina Attenzione è chiusa la corsia di sorpasso per un altro incidente code sulla complanare di via Aurelia l’altezza di via Giuseppe Vanni nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code anche qui per incidente tra Corso di Francia & via dei Campi Sportivi verso San Giovanni relente menti e coda in ...