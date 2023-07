Traffico Roma del 18-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 luglio 2023) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondi incidente su via Pontina la strada è chiusa all’altezza dell’incrocio Strampelli in direzione di Terracina deviazioni su via Pontina Vecchia inevitabili ripercussioni per ilper un altro incidente rallentamenti e code su via Cassia all’altezza di via di Grottarossa nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda per incidente tra Corso di Francia & via dei Campi Sportivi verso San Giovanni è sul raccordo anulare percode in carreggiata esterna tra via Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra fra oraria tra via Nomentana e via Prenestina cielo lentamente Code in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e raccordo ...