Traffico Roma del 18-07-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 18 luglio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e A24Teramo incidente su via Ardeatina nei pressi di via di spregamore Ci sono rallentamenti e code nelle due direzioni su via Cassia bis Veientana è chiusa per lavori la corsia tra Formello Castel de’ ceveri in direzione della città chiusa da questa mattina via Fosso della Magliana tra via Portuense & via della Magliana In entrambe i casi non si escludono rallentamenti nelle ore dipiù intenso proseguono le operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la formula e fino al 25 luglio perlopiù in orario notturno tra le 20:30 e le 5:30 Molte strade del quartiere sono chiuse al ...

Eppure qualche piccola ideuzza il il Governo, il Comune die il Municipio V se la potevano far ...attraversare i binari del Tranvetto su via Casilina per snellire e fluidificare il.... Sarà sabato 5 agosto la giornata da " bollino nero " dell'estate, quella con la maggiore intensità disecondo le previsioni di Autostrade per l'Italia per la rete nazionale. Nel primo ...15 misure cautelari personali I Finanzieri del Comando Provinciale di, nell'ambito di indagini in materia di corruzione e contrabbando di carburanti, hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di 15 persone. Contestualmente, in esecuzione del medesimo ...

Traffico Roma del 18-07-2023 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini in materia di corruzione e contrabbando di carburanti - coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri - ...(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Gli ultimi due weekend di luglio segneranno l'inizio della fase più intensa dell'esodo estivo. Saranno milioni gli italiani in viaggio lungo la rete di Autostrade per l'Italia, ...