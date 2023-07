(Di martedì 18 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati situazione tranquilla Al momento sulle strade dicomplice anche il caldo ancora temperature da bollino rosso nella capitale previste temperature sopra la media almeno fino a venerdì prossimo tempi di percorrenza irregolari sul Raccordo Anulare tranne che nel tempo compreso tra laNapoli e La piazza dove Al momento si sono segnalati rallentamenti nelle due direzioni intanto all’Eur proseguono le operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la formula e e fino al 25 luglio per lo più in orario notturno tra le 20:30 e le 5:30 multi strade del quartiere sono chiuse alma si lavora in fascia notturna anche nel sottovia Ignazio Guidi è dalle 22 di questa fino alle 5 di domani mattina il tunnel sarà chiuso altra via ...

. Sarà sabato 5 agosto la giornata da " bollino nero " dell'estate, quella con la maggiore intensità disecondo le previsioni di Autostrade per l'Italia per la rete nazionale. Nel primo ...15 misure cautelari personali I Finanzieri del Comando Provinciale di, nell'ambito di indagini in materia di corruzione e contrabbando di carburanti, hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di 15 persone. Contestualmente, in esecuzione del medesimo ......in grado di limitare l'immigrazione clandestina in partenza dalla Tunisia e combattere il... prevista aper domenica prossima 23 luglio, alla presenza di diversi capi di Stato e di ...

Traffico Roma del 18-07-2023 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Roma. Sarà sabato 5 agosto la giornata da “bollino nero” dell’estate, quella con la maggiore intensità di traffico secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia per la rete nazionale. Nel primo wee ...Un incendio di vaste proporzioni nella nottata odierna si è verificato nell’area del Parco degli Acquedotti a Roma. Le fiamme si sono sviluppate nella zona della ferrovia, oltre l’acquedotto, a partir ...