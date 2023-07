Traffico Roma del 18-07-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 18 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità normalizzato ilsul Raccordo Anulare tempi di percorrenza regolari ora sull’intero anello Vi ricordo che si lavora in fascia notturna nel sottovia Ignazio Guidi e quindi dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina la galleria essere chiusa tra via Nomentana & viale Regina Margherita su tutte e due le direzioni lavori previsti fino al 30 luglio allerta caldo ancora temperature da bollino rosso nella capitale previste temperature sopra la media almeno fino a venerdì prossimo attenzione Dunque ai colpi di calore e concludiamo con il trasporto pubblico a seguito di un inconveniente tecnico nella stazione diTermini Ci sono ritardi nel nodo ferroviario diIn collaborazione con Luce Verde ...

...in grado di limitare l'immigrazione clandestina in partenza dalla Tunisia e combattere il... prevista aper domenica prossima 23 luglio, alla presenza di diversi capi di Stato e di ...Avevamo un programma rivoluzionario tutto connettività, hi tech economy e car sharing per alleggeriredalla tragedia del. Nel 2001 nessuno in Italia aveva mai sentito parlare di car ...... poste in essere da gruppi delinquenziali che operano nel settore deldi sostanze stupefacenti.

Traffico Roma del 18-07-2023 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 lug - A partire dagli ultimi fine settimana di luglio avra' inizio la fase piu' intensa dell'esodo estivo con il traffico in aumento soprattutto dal venerdi' ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini in materia di corruzione e contrabbando di carburanti - coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri - ...