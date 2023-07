Traffico Roma del 18-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 luglio 2023) Luceverdedi nuovo Buongiorno Ben ritrovati diminuisce ilsul Raccordo Anulare restano Tuttavia coda per un incidente sulla carreggiata interna tra lo svincolo per la centrale del latte e quello per laL’Aquila a seguire altre Code in smaltimento sempre per incidente tra laNapoli è l’uscita della via Appia poi abbiamo Code in entrata asu via Nomentana tra Poggio Fiorito e il raccordo anulare sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico residui rallentamenti dall’uscita per la Salaria fino allo svincolo per viale della Moschea ancora code sulla via Pontina direzionetra Aprilia e il bivio della Laurentina per Ardea infine allerta caldo ancora temperature da bollino rosso nella capitale previste temperature sopra la media almeno fino a venerdì prossimo ...