Traffico Roma del 18-07-2023 ore 10 | 00

(Di martedì 18 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati difficile spostarsi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code sono segnalati in carreggiata esterna tra la Salaria e la Pisana È tra la Casilina Tiburtina ma ci sono cose anche in carreggiata interna tra la Bufalotta è la Tiburtina è ancora tra la Casilina e l’abbia qui per un incidente poi code su entrambe le carreggiate e tra Laurentina eFiumicino coda in entrata asul tetto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est rallentamenti e code che li troviamo poi sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico dalla Tiburtina fino a viale della Moschea altre Code in carreggiata opposta dalla Tiburtina a San Giovanni code per incidente invece in via della Magliana tra il viadotto della Magliana & via Pescia code anche sullaFiumicino tra il raccordo e via ...