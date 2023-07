Tour | Vingegaard irreale nella crono | Pogacar staccato di 1’38” Ciccone sogna la maglia a pois

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Avevano lottato spalla a spalla per oltre due settimane, dando vita a duelli spettacolari senza mai riuscire veramente a distanziarsi uno dall’altro. Fino ad oggi. Lametro individuale da Passy a Combloux di 22.4 km sembra aver definitivamente indirizzato ilde France 2023: uno scatenato Jonas(Team Jumbo Visma) ha vinto la 16esima tappa staccando il grande rivale lo sloveno Tadej(Uae Team Emirates) di”. Con la vittoria odierna il danese consolida lagialla di leader,classifica generale ha infatti ora 1’48” di vantaggio sullo stesso. Un solco enorme, visto che i due finora appunto hanno sempre duellato fianco a fianco, in una Grande Boucle spettacolare come non se ne vedevano da decenni. E anche ...