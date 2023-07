Tour de France | il distacco di Pogacar non aiuta Ciccone per la maglia a pois Difficile che vadano via fughe

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Jonas Vingegaard ha impresso una vera e propria bastonata alde2023 con la cronometro di Colomboux. Gara stravinta da parte sua, rifilando 1’38” a Tadej(UAE Team Emirates) con quest’ultimo che è scivolato a 1’48” dallagialla. E questo margine rappresenta una brutta notizia… per Giulio. L’italiano della Lidl-Trek sta perseguendo con costanza il suo obiettivo, quello della. Dopo un lungo inseguimento su Neilson Powless, l’abruzzese è riuscito a strappare allo statunitense il simbolo del primato nella frazione della scorsa domenica, rafforzando poi il suo primato quest’oggi, guadagnando cinque punti in classifica per aver fatto registrare il miglior tempo nella scalata alla Cote de Domancy. Ora Giulio è a 63 punti, con 5 ...