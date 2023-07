Tour de France 2023 | tappa di oggi Passy–Combloux | orari | percorso | favoriti Pogacar vs Vingegaard a cronometro

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo il giorno di riposo aldeci si lancia verso la terza e decisiva settimana. Appuntamentocon la prima ed unicaindividuale della Grande Boucle: la Passy-Combloux. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma. ALTIMETRIA E22,4 chilometri da percorrere. Non sarà assolutamente una prova contro il tempo da specialisti: pronti, via e la Côte de la Cascade de Cœr (1,3 km all’8,5%). Poi un tratto pianeggiante e si andrà verso la salita finale: 6,3 chilometri totali al 6,6%, ma il GPM è posto nella prima parte, con la Côte de Domancy (2,5 km al 9,4%), poi si continuerà a salire fin sul traguardo.Chi se non Jonase Tadej ...