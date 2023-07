Tour de France 2023 | Tadej Pogacar | “Non mi aspettavo questo distacco | il Tour non è finito”

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo due settimane di grandissimo equilibrio, di botta e risposta tra Jonas Vingegaard e, oggi ildevive, ad inizio ultima settimana, una giornata che può risultare decisiva. Nell’unica cronometro presente sul percorso, il danese rifila ben 1’38” al suo rivale, comunque secondo all’arrivo con un vantaggio abissale su tutti gli altri “umani”. Lo sloveno era evidentemente deluso dopo la tappa, come si evince dalle sue parole raccolte da Sporza, media belga: “Non potevo fare di meglio, ho dato tutto. Potrebbe non essere stata la mia giornata migliore. Ma ilnon è ancora”. Il solito sorriso sul volto, stavolta molto meno disteso e più amaro. Neanche lui si aspettava un...

Il racconto della 16° tappa del Tour de France 2023: il percorso . 16° tappa del Tour de France 2023: a chi è favorevole . La classifica dopo la 15esima tappa . Come è andata la tappa. Wout Van Aert, ...Il danese domina la sedicesima tappa di soli 22,4 chilometri e consolida il primo posto in classifica ...

Il corridore abruzzese Giulio Ciccone mantiene la maglia a pois e ha studiato una strategia per difenderla fino a fine Tour de France.Sport - Sulla carta può essere la tappa decisiva per assegnare il Tour de France. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale ...