Tour de France 2023 | sedicesima tappa Passy-Combloux oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladelde, la cronometro individuale di 22,4 chilometri da, apre la terza e ultima settimana della Grande Boucle numero 110. Un capitolo molto importante nella lotta per la maglia gialla e per il podio, visto che questa è l’unica prova contro il tempo in questa edizione della corsase. Vingegaard e Pogacar sono pronti a darsi ancora una volta battaglia, di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E– I corridori prenderanno il via in ordine ...