Tour de France 2023 | pagelle di oggi | Jonas Vingegaard un alieno | Pogacar secondo ma deve arrendersi

(Di martedì 18 luglio 2023)SEDICESIMA TAPPADE, voto 10: semplicemente un. Dal primo metro percorso si è capito che fosse un gradino, forse anche due sopra tutti gli altri. La Maglia Giallaha messo la propria firma sule ha ipotecato la vittoria finale. Un numero dice più di mille parole: 41.227 km/h, la sua media nonostante le tante salite percorse in questa prova contro il tempo. Non cambia bici, anzi, sull’ultimo strappo aumenta ancora il margine sue vola verso il successo di Parigi. Tadej, voto 7,5: sembrava di rivivere la scena di tre anni fa, con lui protagonista e Primoz Roglic costretto alla resa. Questa volta, nonostante una cronometro da primo ...

La cronometro individuale da Passy a Combloux di 22.4 km sembra aver definitivamente indirizzato ilde2023 : uno scatenato Jonas Vingegaard (Team Jumbo Visma) ha vinto la 16esima tappa ...Innanzitutto quella di domani che condurrà a Courchevel passando per il Col de la Loze, 2.300 metri sul livello del mare: non hanno quasi mai superato i duemila metri a questode. L'...GIULIO CICCONE, MIGLIOR SCALATORE Unica consolazione della pattuglia azzurra (rimasta con 6 corridori): al momento Ciccone è il miglior scalatore delseguito da Powless (ma identico punteggio) e ...

Tappa oggi Tour de France 2023 Cronometro Passy – Combloux

Sulla carta può essere la tappa decisiva per assegnare il Tour de France.