Tour de France 2023 | l’apoteosi del Re pescatore

(Di martedì 18 luglio 2023) Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) ha vinto la la sedicesima tappa del 110°de, l’unica a cronometro di questa edizione della Grande Boucle, lungo i 22 chilometri da Passy a Combloux. La maglia gialla, con una prova stratosferica, ha completato il percorso in 32’36” all’incredibile media di 41,227 kmh. Alla piazza d’onore, staccato di ben 1’38”, si è piazzato lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con il compagno del vincitore, il fiammingo Wout Van Aert (Jumbo Visma), terzo a 2’51”. Prende corpo in modo decisamente più definito la classifica generale in cui Vingegaard può ora vantare un margine di 1’48” su Pogacar (UAE Team Emirates) con il britannico Adam Yates (UAE Team Emirates) che è salito al terzo posto in graduatoria alla distanza siderale di 8’52”. La tappa odierna ricalcava nella parte finale il percorso del mondiale ...