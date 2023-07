Tour de France 2023 | la tappa di domani decisiva per Ciccone | serve fare tanti punti nei primi due GPM Ma sul Col de Loze…

(Di martedì 18 luglio 2023) Giuliocomanda la classifica dei GPM alde. Il ciclista svetta in testa alla speciale graduatoria con 63al termine della sedicesima. L’abruzzese ha cinque lunghezze di vantaggio sullo statunitense Neilson Powless, sei sul danese Jonas Vingegaard e 14 su Tadej Pogacar. La frazione di(mercoledì 19 luglio) potrebbe risultareper le ambizioni del nostro portacolori, che sogna di arrivare a Parigi indossando la prestigiosa e sempre ambita maglia a pois. 166 km da Saint-Gervais Mont-Blanc a Courchevel. Si parte con il Col des Saisies (13,5 km al 5,1% di pendenza media), il GPM è posto dopo 28 km. Giuliodovrà cercare di entrare nella fuga da lontano e provare a ...

Basta duello gomito a gomito, ma in solitario contro le lancette dell'orologio. ... questa era la premessa della sedicesima tappa delde: l'unica cronometro della Grand Boucle di 22,4 chilometri con gli ultimi sei in salita. Ebbene il mostro giallo Jonas Vingegaard ha stravinto la frazione in 32'36' ipotecando la ...La cronometro individuale da Passy a Combloux di 22.4 km sembra aver definitivamente indirizzato ilde2023 : uno scatenato Jonas Vingegaard (Team Jumbo Visma) ha vinto la 16esima tappa ...La sedicesima tappa delde2023 (Passy " Combloux, 22.4 chilometri) ha visto la vittoria di Jonas Vingegaard , che ha dominato l'unica prova a cronometro di questa edizione della Grande Boucle infliggendo ben 1:...

Tappa oggi Tour de France 2023 Cronometro Passy – Combloux: percorso, altimetria, diretta tv Today.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.32 DEMOLISCE TUTTI! Vingegaard vince con 1'38" di vantaggio su Pogacar. Questo potrebbe essere il colpo del KO di ...Dopo un passo falso, c'è subito la possibilità di reagire. Tadej Pogacar lo ha già dimostrato in questo Tour de France, anche se stavolta la missione sembra proibitiva. Vingegaard ha vinto la tappa 16 ...