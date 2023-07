Torna ‘capirci un tubo’ | podcast per capire crisi climatica e surriscaldamento globale

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 luglio 2023) A cadenza quotidiana di dieci puntate, online su tutte le piattaforme diing a partire dal 17 luglio. L’anticiclone africano Caronte sta facendo sentire i suoi torridi effetti sul nostro Paese, con temperature superiori ai 40° da Agrigento a Bolzano, passando per Roma. Un clima che ormai dobbiamo considerare il “new normal”, punto di arrivo di una tendenza in atto ormai da anni. Già nel 2013 in Australia le temperature erano arrivate a 50°, nel 2016 in Kuwait si sono toccati i 53,9°, e lo scorso 3 luglio la temperatura mediaha superato per la prima volta i 17°. Un catastrofico primato che è stato superato il giorno dopo. E il giorno dopo ancora. Stiamo vivendo quella che è una vera e propria, e la necessità di agire diventa sempre più impellente. Ma cosa significa davvero “cambiamento ...