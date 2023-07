Torino | Vlasic spinge per il ritorno | la richiesta del West Ham

(Di martedì 18 luglio 2023) Non è finita per ildi Nikolaal. Il club granata sta continuando a trattare con ilHam, che chiede 15 milioni....

Juric può contare sul gruppo della scorsa stagione, trannee Miranchuk, in attesa dei colpi ... Il giorno prima ileffettuerà la prima amichevole della stagione, contro la Feralpisalò.... l'allenatore del, Ivan Juric, apprezza Messias e il brasiliano potrebbe lasciare il Milan ... ' Juric ha dato il via libera per i trequartistie Messias ', spiega Tuttosport . L'ipotesi ...1 Junior Messias a destra e Nikolaa sinistra: è questo il piano delper rinforzare la trequarti nella prossima stagione . Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport , che sottolinea come la volontà comune per ...

Calciomercato Torino: da Verdi a Vlasic, il punto di mercato Toro News

Dopo Bellanova servono altri due rinforzi di valore: sul terzino del Feyenoord c'è anche l'Inter, mentre l’altro obiettivo caldo resta Doig ...Il calciomercato del Torino si infiamma con il ritorno di Vlasic che è pronto ad affrontare il West Ham faccia a faccia per tornare al club granata ...