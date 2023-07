Toloi | “L’Atalanta il mio amore | fiero del mio nono anno qui”

(Di martedì 18 luglio 2023)nel cuore di Rafael. Il capitano della Dea ha iniziato la sua nona stagione con la maglia nerazzurra, essendo diventato un simbolo della squadra di Gasperini. Direttamente dal ritiro proprioha parlato del suo passato, presente e futuro sempre con la maglia della Dea. Le parole di: “Sono orgoglioso di iniziare il mioa Bergamo,è il mio cuore. “L’impegno e la voglia di fare il meglio sono sempre gli stessi, forse ancora di più per tutto quello che ho vissuto in questi anni. Quando arrivai qui il 26 agosto 2015 non capivo molto bene l’italiano ma ricordo che il presidente Antonio Percassi mi fece capire che cosa significae l’che ha per questa squadra. La sua presenza ...

