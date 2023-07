(Di martedì 18 luglio 2023) Ottimo l’esordio inper i campioni svedesi uscenti del BKche quest’oggi in Galles contro il TNS partono dal 3 a 1 della gara d’andata. È stato più facile del previsto per i gialloneri di Hogmo, che hanno subito messo la gara nel binario più favorevole con 2 gol nei primi 13 minuti di gioco, arrotondando con Hovland poco prima della InfoBetting: Scommesse Sportive e

Tiraspol (Mda) - Farul Constanta (Rou) 19:00 BATE (Blr) - Partizani (Alb) 20:00(Wal) -(Swe) 20:00 Zrinjski (Bih) - Urartu (Arm) 20:00 Breidablik (Ice) - Shamrock Rovers (Irl) 21:15 ...Tiraspol (Mda) - Farul Constanta (Rou) 19:00 BATE (Blr) - Partizani (Alb) 20:00(Wal) -(Swe) 20:00 Zrinjski (Bih) - Urartu (Arm) 20:00 Breidablik (Ice) - Shamrock Rovers (Irl) 21:15 ...Dovremmo assistere ad un altro match da tre gol complessivi in, con gli svedesi che dopo il 3 - 1 dell'andata otterranno verosimilmente un altro successo comodo sui gallesi. ...

TNS-BK Hacken (Champions League, 18-07-2023 ore 20:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Hacken vicinissimo al passaggio del turno. La compagine svedese ne match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ha battuto per 3-1 il TNS alla "Bravida Arena" di Goteborg. Il ...Hacken vicinissimo al passaggio del turno. La compagine svedese nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ha battuto per 3-1 il TNS alla " Bravida Arena " di Goteborg.