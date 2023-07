Tiziano Ferro | “Mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale prima di iniziare il tour Su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare”

(Di martedì 18 luglio 2023) Un fulmine a ciel sereno. Si è chiuso il 14 luglio a Padova il lungonegli stadi di, che mancava dalle scene live da sei anni. Il cantautore ha affrontato 14 tappe negli stadi d’Italiano richiamando 570mila spettatori, come dichiarato dall’organizzatore Live Nation. I fan, che avevano avuto la possibilità di chiedere il rimborso dei biglietti acquistatidella pandemia, hanno preferito tenerli e aspettare 3 anni il ritorno ai concerti di. Spenti i riflettori dello show, l’artista è tornato sui social con un messaggio commovente e inaspettato. “A voi. Ora posso dirvi la verità. – ha scritto– Pocodiilmi è...

'Spero davvero che la Sardegna venga dotata di strutture più potenti dove accogliere la musica'., dal palco della Forte Arena di Santa Margherita di Pula, lancia il suo personale e accorato sos fra una dichiarazione d'amore e l'altra alla Sardegna. quando ha visto il piccolo si è rivolto a lui dal palco con infinita dolcezza, lanciandogli un bacio: 'Ciao amore mio che bello che sei'.

Tiziano Ferro svela la verità sulle sue condizioni di salute. Il cantante lo fa sui social subito dopo la conclusione del suo tour. I medici hanno individuato un nodulo a una corda vocale e Ferro ...ROMA – Dopo aver intrattenuto 570mila fan e riempito 14 stadi in tutta Italia, Tiziano Ferro annuncia uno stop. Si dovrà fermare per questioni mediche, come spiega lui stesso con un post pubblicato ...