Tiziano Ferro lo annuncia dopo la fine del tour | “Devo operarmi”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 18 luglio 2023)ha aspettato la conclusione del suoche lo ha portato in giro per l’Italia per rivelare ai fan di avere un problema di salute. La diagnosi è arrivata come un fulmine a ciel sereno poco prima dell’inizio dellanée. Il cantante originario di Latina non si è esibiva dal vivo da sei anni e non ha voluto rinunciare alle 14 tappe ospitate negli stadi italiani.(Foto Instagram) “Io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare” “Ora posso dirvi la verità – ha scritto su Instagram – Poco prima di iniziare ilmi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da ...