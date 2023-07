Tiziano Ferro ha un nodulo alle corde vocali | “Ci sarà tanto da recuperare”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 luglio 2023)ha un. Lo racconta personalmente ai fan sui social. Registra la sua voce provata dal tour negli stadi appena trascorso, la inserisce in un video riassuntivo delle tappe della tournée, la prima con suo marito Victor e con i figli Margherita e Andres al seguito.ha unche adesso dovrà affrontare. Lo ha scoperto prima dell’avvio della tournée ma non avrebbe mai potuto rimandare gli appuntamenti con i fan in tutta Italia, già rimandati un paio di volte in passato. Prima è stata l’emergenza covid-19 a posticipare tutto, poi l’arrivo dei bimbi e i primi mesi da papà. “Ora posso dirvi la verità”, scrive ...