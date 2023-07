Tiziano Ferro dovrà operarsi | “Avevo il terrore di crollare in concerto” – il messaggio di Laura Pausini

Leggi su biccy

(Di martedì 18 luglio 2023) Con la data del 16 luglio a Cagliari si è chiuso l’ultimo tour di, che oggi ha deciso di fare una rivelazione ai suoi fan. Il cantante di Sere Nere ha dichiarato che prima di partire con il tour gli era stato diagnosticato un nodulo alle corde vocali, ma lui ha comunque deciso di partire con i suoi show, anche se il rischio di un crollo vocale era reale. “Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare, ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho ...