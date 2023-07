Tiro a volo | Mondiali Junior Changwon 2023 | tris di medaglie per gli azzurrini dello skeet

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023)diper l’Italiaaidi, in corso a, in Corea del Sud: nelle classifiche a squadre oro per gli uomini ed argento per le donne, nelle prove individuali bronzo di Andrea Galardini. Quarto posto per Francesco Bernardini, quinta piazza per Sara Bongini, sesta posizione per Viola Picciolli. Nella gara maschile successostatunitense Benjamin Joseph Keller, che allo shoot off batte per 7-5 il cipriota Kontopoulos Markos dopo il 54-54 dei primi 60 piattelli. Medaglia di bronzo per Andrea Galardini con 43/50, quarto posto per Francesco Bernardini con 34/40. Fuori nelle qualificazioni sia Cristian Giudici, 14° con 115/125, score non ...