TikTok | l’impresario funebre rivela | «Ecco cosa succede a un seno rifatto dopo la morte»

(Di martedì 18 luglio 2023) Un impresario di pompe funebri, molto attivo sui social, dove risponde alle domande dei follower che gli chiedono alcune pratiche che svolge nel suo lavoro, ha raccontatoaccade alle protesi mammarie di una donna, alla sua. Gerald, noto come @big led73 su, ha confermato che le protesi rimangono sul corpo della persona ancheil suo trapasso. In realtà Gerald racconta particolari piuttosto raccapriccianti, ma stando ai numeri che raccolgono i suoi video – oltre 2 milioni quello su un’autopsia – sull’argomento c’è molto interesse. “Non vengono rimosse. Se sei imbalsamato, il fluido di imbalsamazione conserverà il tessuto e rallenterà il processo di decomposizione. O se non sei imbalsamato, ti decomporrai molto velocemente. Le tette saranno ancora lì. ...

