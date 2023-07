... Musement, GetYourGuide, Tiqets e Viator per il servizio di vendita dei biglietti per il Parco Archeologico del, che comprende le aree dell'Anfiteatro Flavio -, del Palatino, del ...Vendita dei biglietti al, l'indagine dell'Antitrust 'In base a quanto riportato da varie fonti di stampa - riferisce l'Antitrust - sin dalla fine del 2022 e nella prima metà del 2023, i ...Perché è a quelle cifre che possono anche arrivare i biglietti per accedere al. Perché ... su Coopculture, infatti, isono infatti sold out. 'Ci auguriamo che ci sia un forte intervento ...

Ticket Colosseo, l'antitrust indaga sulla vendita dei biglietti. «Difficile comprarli sul sito ufficiale» leggo.it

Faro dell' Antitrust sulla vendita dei biglietti per visitare il Colosseo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti ...Il sospetto dell’Agcm e della Guardia di Finanza è che i biglietti di CoopCulture vengano acquistati in blocco da siti che li rivendono all’interno di ...