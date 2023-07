Thomas Bricca «ucciso per uno scambio di persona» | arrestati Roberto e Mattia Toson | a sparare è stato il figlio

AGI - Per l' omicidio di, il diciannovenne di Alatri assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla testa, sono state arrestate due persone. A finire in carcere Roberto e Mattia Toson, ...I due volevano uccidere l'amico di, Omar Haudy. Paolo: "Sono felicissimo, ma mancano ancora importanti tasselli. Ora comincia la grande battaglia dei processi".è stato ucciso per un erroneo scambio di persona. A dirlo, stamani, è stato il Procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero, che ha annunciato l'arresto di Roberto Toson e di suo figlio ...Svolta nell'omicidio di, morto per una fatalità. I nuovi dettagli Ucciso per una scambio di persona e sarebbero stati sparati almeno due colpi. Lo dice il procuratore capo di Frosinone, Antonio Guerriero , in ...

Omicidio Thomas Bricca, arrestati Roberto Toson e il figlio. Ha sparato Mattia AGI - Agenzia Italia

C’è uno scambio di persona alla base dell'assassinio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi contro il gruppo nel quale si trovava la sera del 30 gennaio scorso nella ...L’omicidio del 19enne Thomas Bricca per gli inquirenti è da attribuire ad una “pura fatalità” perché il bersaglio era ...