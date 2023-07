Thomas Bricca «non c’entrava nulla con le risse tra clan» Così la procura ha smontato l’alibi dei killer

(Di martedì 18 luglio 2023) Fu vittima di un tragico scambio di persona, il 19enne ucciso con due colpi di pistola nella piazza principale di Alatri lo scorso 30 gennaio. A confermarlo è stato questa mattina iltore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero, nel corso della conferenza stampa convocata per annunciare l’arresto dei due presunti, Roberto e Mattia Toson. Padre e figlio, di 47 e 22 anni, agirono secondo quanto ricostruito per vendicare l’agguato avvenuto la sera prima contro Francesco Dell’Uomo, zio acquisito di Mattia, picchiato e appeso nel vuoto ad una balaustra al termine di due serate di liti nel centro storico di Alatri. Ma l’obiettivo del blitz punitivo dei Toson non era il malcapitato, che alledei giorni precedenti «non aveva partecipato», ha ...

