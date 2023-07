Tetti scoperchiati | alberi caduti | in migliaia senza luce in Fvg

Danni anche a Frisanco dove alcuni alberi, anche di grandi dimensioni, sono stati sradicati, cadendo su strade e. A Monfalcone, invece, una 80enne è stata soccorsa dal 118 dopo che un ramo ...Molti. Alberi nel bosco spezzati a metà, nei paesi alcuni si sono abbattuti sulle auto in parcheggio. Un'ottantina le richieste d'intervento ai Vigili del fuoco che sono ...... anziana in ospedale Alberi sradicati e: la situazione maltempo a Frisanco Maltempo, danni e alberi caduti: sono già decine le richieste di aiuto in Friuli Tentano di entrare in ...

Temporali, raffiche di vento e grandine: tetti scoperchiati, alberi sradicati e 5mila utenti senza elettricità ilgazzettino.it

Numerosi anche gli alberi caduti e i tetti danneggiati. A Tolmezzo la protezione civile sta liberando le strade da rami e tronchi. La frazione di Cazzaso è rimasta temporaneamente isolata per la ...In Cadore c'è stata una tromba d'aria. Molti tetti scoperchiati. Alberi nel bosco spezzati a metà, nei paesi alcuni si sono abbattuti sulle auto in parcheggio. Un'ottantina le richieste d'intervento ...