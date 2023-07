Tennis | Torneo Gstaad Fognini eliminato al primo turno

(Di martedì 18 luglio 2023) Il ligure, in tabellone con una wild card, si arrende in tre set allo spagnolo Ramos Vinolas(SVIZZERA) - Fabioesce di scena alnello "Swiss Open",Atp 250 ...

Il ligure, in tabellone con una wild card, si arrende in tre set allo spagnolo Ramos Vinolas GSTAAD (SVIZZERA) - Fabio Fognini esce di scena al primo turno nello "Swiss Open Gstaad",Atp 250 con un montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il tennista ligure, numero 121 del ranking mondiale, in ...Venti anni, nel 2022 ha vinto ilITF da $15.000 a Sharm el - Sheikh, primo titolo in carriera, come testa di serie numero uno. Borg, attualmente numero 437 della classifica Atp, ha sin qui ...Carlos Alcaraz ha vinto il primodi Wimbledon della sua carriera. E online spunta un suo video da bambino, a 12 anni. "Quale sarebbe il tuo sogno come professionista" gli chiede l'intervistatore. "Vincere Roland Garros e ...

Tennis, i pronostici sui tornei Atp di martedì 18 luglio Il Veggente

Il ligure, in tabellone con una wild card, si arrende in tre set allo spagnolo Ramos Vinolas GSTAAD (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Fabio Fognini esce di scena al primo turno nello "Swiss Open Gstaad", ...Giornata da ricordare per Leo Borg, il figlio di Bjorn, che al primo turno del torneo di Bastad ha conquistato la sua prima vittoria sul circuito Atp. Il ventenne erede del fuoriclasse di Stoccolma, ...