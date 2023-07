Tennis | Torneo Bastad Cecchinato ko al debutto

(Di martedì 18 luglio 2023) Il siciliano si arrende in due set contro il russo Kotov. ROMA - Marcoè uscito di scena aldel Nordea Open,Atp 250 in corso sulla terra battuta a, in Svezia (...

Le regole diventano ancora più ferree quando si tratta di bambini : 'Nessun bambino può assistere alle partite didurante ilperché potrebbero distrarre i giocatori o, peggio, ...Venti anni, nel 2022 ha vinto ilITF da $15.000 a Sharm el - Sheikh, primo titolo in carriera, come testa di serie numero uno. Borg, attualmente numero 437 della classifica Atp, ha sin qui ...Il siciliano si arrende in due set contro il russo Kotov. ROMA - Marco Cecchinato è uscito di scena al debutto del Nordea Open,Atp 250 in corso sulla terra battuta a Bastad, in Svezia (montepremi 630.705 euro). Il tennista siciliano, numero 95 del mondo, si è arreso di fronte al russo Pavel Kotov, proveniente dalle ...

Wimbledon, la regola del torneo che nessuno può infrangere ha un motivo ben preciso, in pochi lo sanno Grantennis Toscana

Il siciliano si arrende in due set contro il russo Kotov.ROMA (ITALPRESS) - Marco Cecchinato è uscito di scena al debutto del Nordea Open, torneo ...Roma, 18 lug. (askanews) - Prima vittoria nel circuito Atp per Leo Borg, figlio del leggendario Bjorn, che ha conquistato il successo nel torneo 250 di Bastad, battendo in due set il connazionale Ymer ...