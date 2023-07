(Di martedì 18 luglio 2023)svela la sua sospensione di 18ma fa chiarezza sui social. Ilta svedese classe 1998 e attuale numero 51 del ranking Atp, ha ricostruito i fatti attraverso un post su Twitter. “Nel gennaio del 2022, l’Itf mi ha accusato di una potenziale violazione delle regole anti-doping per aver saltato tre test in un periodo di 12– spiega – Ho combattuto tale accusa in udienza e sonoda un tribunale indipendente con tre arbitri nel giugno del 2022. L’Itf ha presentato ricorso contro tale decisione nonostante gli arbitri fossero stati nominati secondo le loro regole, chiedendo alla Court of Arbitration for Sport di giungere a una nuova decisione sui fatti da cui ero giàscagionato”. “Ieri ho saputo di essere ...

, la regina di Wimbledon ha fatto di nuovo colpo su tutti con un look pirotecnico: il bianco ...Ymer lo ha inaspettatamente messo alla porta senza troppi complimenti, assicurandosi quel ...Galan è nato in un posto dal nome minaccioso, Bucaramanga, ama il ciclismo, ilper lui ha ... Per arrivare al cospetto di Sinner ha faticato cinque set controYmer, il quarto turno qui a ...... terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England LawnClub . Per il secondo anno ... Il colombiano è reduce da una bella vittoria ai danni diYmer, ma è un giocatore per ...

Tennis, Mikael Ymer sospeso per 18 mesi: "Ma ero stato già assolto" SPORTFACE.IT

Andreas Lillhannus är skribent på Sportbibeln. Mikael Ymer stängs av från all tennis i 18 månader. Det meddelar han själv på Twitter. ”Det är orättvist”, skriver han. Mikael Ymer slog för första ...SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – ...