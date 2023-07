Tennis | Maestrelli si ribella agli Haters | “Mi augurano la morte quando perdo…”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Francescota pisano n.209 Atp e iscritto al circolodi Pontedera, ha deciso di interrompere il silenzio nei confronti degliche sono arrivati anche ad augurargli la. Dopo la sconfitta col bosniaco Damir Dzumhur nelle qualificazioni al torneo Atp di Bastad in Svezia,ha subito un nuovo assalto da scommettitori italiani e stranieri e così l’atleta pisano ha deciso di rendere pubbliche, leggendole in inglese e in italiano, le offese ricevute: “Stupido figlio di…, spero che tu prenda il peggiore cancro, stupido idiota, spero che tua madre muoia nel più grande dolore per il cancro”. “Questo è ciò che accade ogni volta che perdo una partita. Me lo scrivono persone che non mi conoscono, che probabilmente non sanno chi sono, come sono fatto e ...