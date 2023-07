Tenda da campeggio | come arredarla per renderla in stile glamping

Leggi su dilei

(Di martedì 18 luglio 2023) Sono passati i tempi in cui andare insignificava dire addio a lussi e comodità per votarsi a una modalità di vita talmente semplice da risultare spartana. Oggi le vacanze insono comode e invitanti, merito del. Chi non ha mai sognato di addormentarsi sotto un tetto di stelle, di vedere l’alba sorgere dal mare direttamente sulla spiaggia, di andare a dissetarsi tra le anse di un ruscello di acqua ghiacciata? Qualcuno riesce a trasformare il sogno in realtà. C’è chi attende con ansia il momento di partire per una sfida che rappresenta l’opposto dellodi vita confortevole a cui ci ha abituato la normalità. Per altri, invece, l’idea di spogliarsi degli abituali confort per ridursi all’essenziale non rientra tra le prospettive allettanti che si possono cercare in una vacanza. Se cerchi ...