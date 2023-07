Temptation Island | la tentatrice Roberta stuzzica Giuseppe

Su Canale 5 - dalle 21.39 alle 0.27 - la puntata diè stata seguita da una media di 3.344.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Rai2Che Todd Ci Aiuti 443.000 spettatori pari al ...Perla e Mirko sono una delle coppie diche sembra essere più in crisi delle altre...ed è tutto dire. Durante la puntata di lunedì sera, i due hanno visto i rispettivi video insieme ai single, ma ce n'è uno che desta ...Dopo aver chiesto un falò di confronto immediato e aver ricevuto un due di picche, Alessia 'Ale', chiede auna cosa che non era mai successa: 'Voglio che Federico non veda più i miei video'., Gabriela perdona Giuseppe: 'Per me lei è tutto, dovrebbe essere la madre dei ...

È destinato a far discutere quanto accaduto nell'ultima puntata di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La coppia composta da Ale e Federico, infatti, ...'Ti ho tradita, ma ti vedo come la madre dei miei figli': a Temptation Island Gabriela si riprende Giuseppe dopo le corna ...