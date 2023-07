Temptation Island | incidente per il tentatore Daniele Schiavon | “L’auto si è ribaltata più volte su se stessa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Attimi di apprensione per i fan diche il 15 luglio scorso intorno alle 18:00 ha avuto un bruttostradale sull’Aurelia. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, però, ildi2023 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne se la sarebbe cavata con un colpo di frusta e poco più. Dopo aver trascorso la mattinata in barcae due amici si sono diretti verso Roma quando, presumibilmente per un tamponamento,su cui viaggiava addormentato sui sedili posteriori si èpiùsu se. Tutti e tre i passeggeri, per fortuna, indossavano le cinture di sicurezza e sono usciti dalsolo con qualche ferita. A ...