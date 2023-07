Temptation Island | Chi disprezza compra

Leggi su tvzoom

(Di martedì 18 luglio 2023) “”, fenomenologia (ed estasi) del pecoreccio televisivo Il Foglio, di Ginevra Leganza, pag. 2 “Estasi del pecoreccio”, svago del piccolo sociologo… Chiamala come vuoi questache ci tenta e ci strega. Forse perché più che un’isola è l’arci-Italia. Vincente per il mezzo e non per il messaggio. Non per la trama, che è sempre quella da molte estati, ma per lo stile. Siamo sull’isola dell’amore. Universo Maria De Filippi, galassia Mediaset. Sette coppie in crisi vengono spedite nel resort Is Morus Relais, a Pula, vicino Cagliari. Stessa spiaggia, stesso mare, e sette coppie che da undici edizioni fanno più o meno le stesse cose. Si separano – maschi con maschi, femmine con femmine – si fanno sedurre da decine di “tentatori” e a volte fornicano a volte no. Dipende. Tutto è poi filmato e ...