Temptation Island anticipazioni | falò di confronto per una coppia

, Perla furiosa con Mirko: 'Si parla e non si sc*pa'. Poi il crollo dopo l'ultimo video: Ale impedisce a Federico di vedere i suoi video. Lui: 'Meno male, pensavo ..., la tentatrice Roberta De Grazia manda frecciatine a Giuseppe e Gabriela: 'Se parlo io piangi per giorni' Diletta Leotta, bikini premaman al mare con Lillo, i fan: 'Ma è sempre in ...Stasera 18 luglio La5 alle 21:10, dopo DayDreamer - Le ali del sogno, manderà in onda la replica della quarta puntata di. Questo episodio è stato trasmesso ieri sera e ha registrato un'audience di 3.344.000 spettatori con uno share del 25,9%, diventando così il programma più visto della serata. La5 è ...

Daniele cambia idea su Vittoria a Temptation Island: Volevo un figlio ma mi sbagliavo Fanpage.it

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sono stati i protagonisti indiscussi di questa edizione di Temptation Island: ecco le loro prime parole dopo il falò di confronto ...Le prime parole di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara dopo il secondo falò di confronto a Temptation Island 2023, programma dal quale hanno deciso ...