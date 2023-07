Temptation Island 2023 | terribile incidente stradale per il tentatore Daniele Schiavon | ecco come sta

(Di martedì 18 luglio 2023) Nel pomeriggio di sabato 15 luglio, un graveha coinvolto, notodi, sulla via Aurelia a Roma. L’auto su cui viaggiavasi sarebbe ribaltata più volte a causa di un probabile tamponamento. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita.news: le circostanze dell’Secondo quanto riportato da Fanpage,si trovava sui sedili posteriori dell’auto e stava dormendo, con la cintura di sicurezza allacciata, quando è avvenuto l’. I due ragazzi che ...

Parliamo di ascolti. Ieri sera è andata in onda la quarta puntata della nuova stagione dicondotta per il nono anno da Filippo Bisciglia . Anche questa puntata ha convinto a pieno i telespettatori che hanno fatto tornare a respirare Mediaset. La quarta puntata (che ha ...Tags: lindsay lohan figlio Articolo precedente ''Ti ho tradita, ma ti vedo come la madre dei miei figli'': aGabriela perdona GiuseppeE' iniziata ormai settimane fa la nuova edizione di. E tra i tanti tentatori figura anche una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: Daniele Schiavon . Per chi non se lo ricordasse quest'ultimo è riuscito a conquistare il cuore della ...

Daniele cambia idea su Vittoria a Temptation Island: Volevo un figlio ma mi sbagliavo Fanpage.it

Sorpresa a Temptation Island, dove una delle coppie più seguite di questa edizione ha preso una scelta inaspettata che non è piaciuta affatto al popolo dei social. Gabriela e Giuseppe si erano lasciat ...A distanza di poche ore dalla quarta puntata di Temptation Island, che ha fatto registrare, ancora una volta, un altissimo numero di ascolti, Raffaella… Leggi ...