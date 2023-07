Temptation Island 2023 | Roberta De Grazia lancia una frecciatina a Giuseppe Ferrara | si sono visti dopo il programma?

Il viaggio dei sentimenti di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara disi è concluso con la messa in onda della quarta puntata del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia . Nella puntata di ieri sera, 17 luglio, i due hanno deciso di ...Marco Zonetti per Dagospia2 Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 17 luglio 2023 vedono, in prima serata,condotto da Filippo Bisciglia su Canale5 conquistare la vittoria con 3.344.000 ...cosa facevano perla e mirko al posto di scopare #TemptationIsland pic.twitter.com/fr6QhJEm0d - fede; prega per il the eras tour (@L0VE4GAIN1ALL) July 17, 2023 DAGO - SELEZIONE tweet5 Giuseppe Candela @GiusCandela ...

Temptation Island, non era mai accaduto prima: la richiesta inedita di Alessia a Filippo Bisciglia ilmattino.it

La quarta puntata di Temptation Island è stata a dir poco scoppiettante. Stanca e delusa dal comportamento assunto da Federico, che non ha accettato il falò di confronto anticipato, Alessia ha chiesto ...La fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin è stata consensuale e anzi, prima della video- paparazzata che ha immortalato il bacio di Damiano con un’altra donna, Martina Ta ...