Temptation Island 2023 | riassunto della serata di ieri | Gabriela e Giuseppe nuovo confronto

(Di martedì 18 luglio 2023)didel 17 luglio, ecco cosa è successo alle coppie rimaste in gioco e l'epilogostoria traDopo l'ultima puntata di, facciamo unpuntata di17 luglio.si sono ritrovati per la seconda volta davanti al falò per prendere una decisione definitiva, dopo essersi separati nella puntata precedente. Le altre quattro coppie rimaste nel resort continuano il loro percorso. Ecco cosa è successo nella quarta puntata del docureality....

Perla e Mirko sono una delle coppie diche sembra essere più in crisi delle altre...ed è tutto dire. Durante la puntata di lunedì sera, i due hanno visto i rispettivi video insieme ai single, ma ce n'è uno che desta ...Dopo aver chiesto un falò di confronto immediato e aver ricevuto un due di picche, Alessia 'Ale', chiede auna cosa che non era mai successa: 'Voglio che Federico non veda più i miei video'., Gabriela perdona Giuseppe: 'Per me lei è tutto, dovrebbe essere la madre dei ...Filippo Bisciglia re dell'estate: niente da fare per la fiction in replica in onda su Rai Unocontinua a vincere e convincere. Difatti il programma delle tentazioni in onda su ...

Daniele cambia idea su Vittoria a Temptation Island: Volevo un figlio ma mi sbagliavo Fanpage.it

È destinato a far discutere quanto accaduto nell'ultima puntata di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La coppia composta da Ale e Federico, infatti, ...'Ti ho tradita, ma ti vedo come la madre dei miei figli': a Temptation Island Gabriela si riprende Giuseppe dopo le corna ...