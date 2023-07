Temptation Island 2023 | il commento de La Velenosa – EPISODIO 4 | Gabriela ritorna sui suoi passi e Ale stoppa i video per Federico

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 18 luglio 2023) Ci avevo creduto mezzo secondo al fatto chepotesse mollare davvero American boy. Ha resistito solo 12 ore e poi se lo è ripreso. Che grande delusione. Ma del resto quante ne abbiamo viste fare le ca**ute nel villaggio per poi sciogliersi ai falò? Quante ne abbiamo viste uscire da quel programma in coppia con chi le tratta da zerbine? Un’infinità e purtropponon è un’eccezione. Il bast**do ( cit.) Non ha mangiato una sera, non ha dormito e udite udite non ha fatto colazione per il dolore, per la paura di aver perso la sua amata. Io al non ho fatto colazione sono caduta da divano Ve lo giuro. Tanto è bastato da impietosiree farla tornare sui. Lusingata dal fatto che il fidanzato le abbia confessato i tradimenti e che abbia chiesto un altro falò. Quindi al suono di ...