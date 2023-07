Temptation Island 10 | l’opinione di Chia sulla quarta puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 18 luglio 2023) Tra gli innumerevoli cliché checi propone ogni anno ce n’è uno che li batte sempre tutti a mani basse. Perché non esiste edizione del veroviaggioneisentimenti senza almeno una delle fidanzate che – dopo aver visto il suo primo pinnettu una dozzina di secondi dopo aver messo piede all’Is Morus Relais e sfornato la frase destinata a diventare sicuro tormentone – passi le sue giornate trasudando disgusto per il proprio compagno, che ci ricordi dopo ogni clip quanto lo schifi e se ne voglia liberare al più presto, che inneggi al cambiamento drastico ma inevitabile che sta per dare alla sua vita, che si scandalizzi per le atroci mancanze di rispetto subite fino all’ultimo, che ci regali furenti invettive su quanto il fidanzato non la meriti, che proclami urbi et orbi quanto sarà cinica e spietata durante il falò di confronto finale salvo ...